Marchisio sta con Juric: “Ha fatto bene ad andarsene. Certe cose accadono solo in Italia”

L'ex bianconero ha condiviso un post su Twitter

Nella serata di ieri si è disputato l'ultimo turno di campionato, regalandoci sorprese e colpi di scena fino all'ultimo istante. Sorridono Juve e Milan che, riescono ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League ai danni di un Napoli che si è praticamente suicidato nella sfida casalinga contro il Verona, non andando oltre l'1-1. Tantissimi sono stati i commenti al termine delle tre gare ma il clima più infuocato si è visto allo stadio Diego Armando Maradona, per opera dell'allenatore del Verona Juric che, è andato su tutte le furie quando gli è stato detto che la sua squadra avesse affrontato la gara con un'atteggiamento differente rispetto alle precedenti uscite. Dura la reazione del tecnico, il quale abbandonerà l'intervista anzitempo.

A dar manforte allo sfogo di Juric, ci ha pensato anche l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio che, sui social ha condiviso il suo pensiero: "E comunque complimenti a Juric. Non si può iniziare l'intervista con certe parole. E avere il coraggio di andare via e non continuare l'intervista è stata la decisione piu giusta. Come ha detto il mister: "Solo in Italia".