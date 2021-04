Marchisio sfoggia una divisa speciale in vista del derby

Il Principino ha postato una storia sui social

Ci separano poche ore ormai dal fischio di inizio del derby tra Torino e Juventus, con i bianconeri che devono a tutti i costi riscattare la bruttissima sconfitta subita all'Allianz contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Ma non sarà sicuramente un'impresa semplice perche oltre a considerare che si tratta sempre di un derby e che quindi, entrambe le squadre saranno pronte a darsi battaglia, va tenuto conto anche della posizione che ricoprono i granata in classifica, dove i 3 punti sarebbero di vitale importanza per la lotta salvezza. Inutile dire invece quanto lo siano per la Vecchia Signora, specie dopo lo stop del Milan in casa contro la Samp che potrebbe ai bianconeri di portarsi a sole 2 lunghezze dai rossoneri ma con una gara ancora da recuperare.

I dubbi di formazione sono ancora molti, soprattutto dopo il brutto episodio che ha visto coinvolti Mckennie, Arthur e Dybala, i quali non sono stati convocati dalla società per scontare la 'pena'. In attesa di capire chi saranno gli 11 titolari scelti da Pirlo però, c'è chi invece sembra essere totalmente pronto per 'scendere in campo'. Si tratta dell'ex bandiera di questa squadra Claudio Marchisio che, ha pubblicato una foto davvero divertente sul suo account Instagram. L'immagine infatti, lo immortala in sella ad una bici da corsa con addosso una divisa da ciclista. Dietro si può ammirare tutto il panorama e lo spettacolo che la città di Torino sa offrire, con la Mole Antonelliana a rubare la scena. Ma la particolarità, oltre al 'nuovo' sport del Principino sta nella divisa stessa, completamente zebrata e non casualmente. L'ex numero 8 ha poi commentato sotto al post cosi: "Qui a Torino c'è aria di derby. Si capisce da che parte sto?...", facendo riferimento appunto alla sua 'tenuta da gara'. La risposta ormai è scontata da piu di 30 anni.