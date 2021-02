Marchisio scherza con Dybala: “Ti ricordi quando non avevi i parastinchi?”

Post social dell'ex giocatore della Juventus che ha ricordato un curioso episodio alla Joya

redazionejuvenews

La Juventus è attesa questa sera dalla trasferta al Bentegodi, dove affronterà nell'anticipo della ventiquattresima giornata di campionato l'Hellas Verona di Juric, per continuare a correre dopo essersi messa alle spalle le sconfitte contro il Napoli e il Porto. I bianconeri, dopo la vittoria di lunedì sera contro il Crotone firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dal gol di McKennie, sono chiamati questa sera a continuare a vincere, per non perdere distacco dalle prime due in classifica. L'Inter è prima a 8 punti sui bianconeri, mentre il Milan secondo a 4, con la Juventus che ha ancora una partita in meno, quella contro il Napoli che verrà recuperata il 17 marzo.

Andrea Pirlo arriva alla partita di questa sera in completa emergenza: nella lista dei convocati diramata ieri infatti, oltre agli 11 obbligati che dovrebbero scendere in campo questa sera, il tecnico ha portato solamente giocatori dall'Under 23, proprio per i tanti infortuni e le tante defezioni che stanno attanagliando la squadra. Oltre a Cuadrado, Bonucci e Chiellini, che dovrebbero tornare in tempo per la partita con il Porto, i bianconeri dovranno fare a meno di Danilo, squalificato, di Morata alle prese con il recupero, e di Arthur e Dybala, ancora alle prese con i rispettivi infortuni per i quali non si conoscono tempi di recupero certi.

Una trasferta complicata quindi, con tutte le assenze che cominciano a pesare sulla squadra bianconera. Andrea Pirlo spera di recuperare al più presto più giocatori possibili, di modo da far rifiatare e dare il cambio a chi in questo periodo sta giocando moltissimo. Il tecnico aspetta soprattutto il rientro di Paulo Dybala, che doveva stare fuori 20 giorni, ma per cui i tempi si sono allungati senza dare una data certa per il suo rientro. La Joya è andata in questi giorni a Barcellona per un consulto medico da Cugat, che ha stilato insieme al giocatore il percorso di rientro. Intanto con la Joya ha voluto scherzare Claudio Marchisio, che attraverso le sue Instagram Stories ha postato una foto, poi riportata dal numero 10 bianconero sul suo profilo, di Dybala intento a mettersi i suoi parastinchi prima di entrare in campo: "Quando Paulo Dybala non aveva i parastinchi" ha scritto il Principino, suscitando la divertita risposta dell'argentino.