Marchisio ricorda Morosini a 9 anni dalla morte

L'ex centrocampista bianconero ricorda il giocatore del Livorno

redazionejuvenews

Era il 14 aprile 2012 quando Piermario Morosini perdeva la vita sul campo, nel posto che lo rendeva più felice di tutti. La tragedia di quel giorno rappresenta una delle pagine più tristi e più brutte del calcio italiano. Oggi, a distanza di 9 anni, in tantissimi hanno ricordato il giocatore. Entrambe le Leghe, quella di Serie A che di Serie B, hanno ricordato il "Moro", così come veniva chiamato nel gergo comune. "9 anni fa ci lasciava Piermario. Sempre con noi", il toccante messaggio dell'account ufficiale della Serie A sul giocatore del Livorno. "Ciao Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricordo. Sarai sempre uno di noi", questo si legge nell'account ufficiale della Serie B.

Anche Claudio Marchisio, sempre attento e partecipe degli eventi calcistici, ma non solo, ha voluto ricordare Morosini. Infatti, tramite il suo account Twitter, ha detto: "Sembra ieri, eppure da quel momento maledetto sono già passati 9 anni. Ciao Moro.", ha scritto l'ex centrocampista della Juventus. A lasciare un pensiero per il calciatore, tragicamente scomparso, è stata anche l'Atalanta, club in cui ha militato nelle giovanili. "Piermario sempre con noi. Sono già passati 9 anni, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai", si legge.

Morosini ha fatto il suo esordio in Serie A a 19 anni con la maglia dell'Udinese. L'ultima squadra in cui ha militato è stata il Livorno, fino al suo tragico epilogo di 9 anni fa. L'evento è accaduto durante la gara di Serie B tra Pescara e Livorno. Allo Stadio Adriatico della città abruzzese il tempo di gioco segna 31', quando il centrocampista si accascia a terra senza dare segni di vita, dopo aver provato a rialzarsi più di una volta. I sanitari del club toscano e quelli del Pescara corrono immediatamente, per poi trasportare il giocatore all'Ospedale Civile. Solo poche ore dopo arriva la terribile notizia.