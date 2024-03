Marchisio: “Provo grande dispiacere per Pogba, aveva qualità incredibili”

La Juventus scenderà in campo domenica sera nel posticipo contro il Napoli in programma allo Stadio Maradona. Per la gara contro i partenopei, i bianconeri dovranno fare a meno di Rabiot e Mckennie, con Allegri che dovrà fare i conti con un problema di presenze a centrocampo, che già ad inizio anno è stato vessato dalle assenze di Pogba e Fagioli.

"Provo un grandissimo dispiacere per il ragazzo e per la persona, se c’è stato un errore è giusto che ci sia una squalifica. Quando l’ho conosciuto era un ragazzino che aveva delle qualità incredibili, ha fatto una parte di carriera strepitosa, non so se si concluderà così o no, ma ultimamente ha passato momenti molto difficili non solo per il doping. Spero che lui stia bene. Ogni tanto ci mandiamo dei messaggi, mi sembrava sereno, so che ha tanta voglia di tornare in campo".