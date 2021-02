Marchisio promuove Barella: “Non posso che ammirare il suo talento. Fortunati gli interisti”

TORINO – Dopo aver battuto l’Inter nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus di Andrea Pirlo ora si prepara per la delicatissima sfida delle 18 di oggi contro la Roma di Fonseca. I giallorossi stanno attraversando un buon momento di forma e quella dell’Allianz sarà una gara cruciale per l’andamento della lotta scudetto, specie in virtù della vittoria esterna dei nerazzurri, maturata sul campo della Fiorentina per 0-2 nell’anticipo di ieri sera. Bianconeri che invece, dovranno fare i conti anche con il ritorno imminente contro gli uomini di Conte, in programma martedì 9 febbraio a Torino.

Sfida che sarà completamente diversa da quanto visto nella gara di andata perche i nerazzurri potranno contare infatti sul recupero di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, assenti per squalifica nel primo confronto. Ma la vera minaccia potrebbe essere uno che ha gia fatto male ai bianconeri nella sfida di campionato e che sta incantando tutti gli appassionati di calcio, partita dopo partita. Stiamo parlando dell’ex centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, esploso definitivamente con Antonio Conte e che ieri, ha trovato l’ennesima prodezza stagionale, sbloccando la gara del Franchi che, si stava rivelando ricca di insidie. A tal proposito, sono arrivate dichiarazioni di ammirazione anche da parte di una storica bandiera del mondo Juve. Si tratta dell’ex leggenda Claudio Marchisio, il quale ha voluto esaltare le doti del giocatore azzurro al termine del match e lo ha fatto attraverso un post Twitter apparso sul suo account ufficiale.

Di seguito riportiamo il messaggio del Principino: “Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento di Nicolò Barella. Giocatore giovanissimo, maturo e completo. Fortunati gli interisti, ancor di piu fortunata la nostra Nazionale”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<