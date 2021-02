Marchisio posta la foto negli spogliatoi: “Moduli? Questo è lo schieramento che preferisco”

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera contro l’Inter per 0-0 nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, guadagnando l’accesso alla finale grazie alla vittoria ottenuta la settimana scorsa a San Siro per 1-2, firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo che aveva risposto al momentaneo vantaggio dei nerazzurri firmato da Lautaro Martinez. I bianconeri hanno giocato ieri sera una partita attenta, soprattutto in fase difensiva, non concedendo occasioni ai nerazzurri che hanno sbattuto contro il muro eretto dai bianconeri. La coppia di difensori centrali formata da Demiral e De Ligt ha infatti disputato una grande partita, contendo per tutti i 90 minuti gli attaccanti nerazzurri Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, mai pericolosi dalle parti di Buffon.

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Napoli a gennaio, firmata sempre da Cristiano Ronaldo e da Alvaro Morata, Andrea Pirlo conquista così al suo primo anno da allenatore la finale della Coppa Italia, dopo una doppia sfida in cui ha vinto sul piano tattico e del risultato contro il suo rivale Antonio Conte. Il tecnico bianconero ha esulato ieri sera insieme ai suoi giocatori, apparendo anche nella foto di gruppo scattata dai calciatori bianconeri nello spogliatoio dopo la partita, per festeggiare il raggiungimento della finale.

Lo scatto è diventato subito virale tra i tifosi e tra i giocatori stessi, che lo hanno tutti riproposto sui loro profili social, scatenando like e retweet da parte dei loro follower. Tra di loro anche uno che di finali con la Juventus ne ha giocata qualcuna, l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio. Al termine della partita infatti l’ex numero otto bianconero ha riposato sul suo profilo Instagram la foto dei giocatori della Juventus negli spogliatoi, corredandola con una didascalia che non ha lasciato spazio all’interpretazione.

“I moduli sono importanti, ma questo è senza dubbio lo schieramento che preferisco.

In finale”