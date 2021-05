Marchisio positivo al COVID: l’annuncio della moglie

Roberta Sinipoli lo ha annunciato tramite le sue Stoires

redazionejuvenews

Claudio Marchisio è positivo al COVID. La notizia arriva direttamente dalla moglie dell'ex calciatore bianconero Roberta Sinipoli, che rispondendo alle domande dei followers attraverso le sue Instagram Stories, ha svelato la positività dell'ex calciatore e di tutta la famiglia: "Purtroppo avviamo preso il COVID, tutta la famiglia tranne Davide. Ma stiamo tutti bene grazie a Dio. Stiamo aspettando l'esito dell'ultimo molecolare, speriamo!"

La Juventus intanto ha vinto ieri contro l'Udinese in rimonta grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 27 gol in campionato e a 99 in bianconero, con un solo gol al traguardo dei 100. Dopo la partita, Leonardo Bonucci ha commentato quanto accaduto: "Abbiamo portato a casa solo tre punti, la stagione è ancora lunga. Se ci accontentiamo di questi dieci minuti vuol dire che non abbiamo capito niente, proprio niente".

L'esultanza è stata quasi uno sfogo.

"Sì, perchè non riusciamo a cambiare marcia e a tenerla per tutta la partita, questa è la cosa più difficile da capire, ma dalla quale dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions e per portare a casa la Coppa Italia".

E' stato un episodio a sbloccare la partita, perchè non abbiamo visto una delle Juve più belle.

"Le parite si decidono sugli episodi, noi avevamo regalato un gol su un episodio e loro ce ne hanno regalato un altro su un episodio. Poi dopo così tante partite devi stare attento a questo, agli episodi e ai dettagli. Noi troppe volte quest'anno abbiamo perso punti per dettagli".

Era uan gara da non fallire anche in vista della prossima col Milan.

"Assolutamente, era una partita da vincere, ce lo eravamo detti. Non abbiamo subito granchè, ma mancava sempre quel bricolo di determinazione, di cattiveria in più, di passione e di cuore che si è vista negli ultimi dieci minuti per portare a casa il risultato".

Con lo Scudetto dell'Inter si chiude un ciclo che vi ha visto protagonisti per così tanto tempo.

"Sì, si chiude il ciclo, sicuramente noi abbiamo del nostro quest'anno, perchè abbiamo perso tanti punti per dettagli. Ma l'Inter è stata la più costante, quella che ha dimostrato nella lunga corsa al campionato di essere la più forte per quest'anno, ma da oggi continua un altro ciclo, un altro capitolo, noi dobbiamo trovare la forza e la fame per riprenderci quello che abbiamo lasciato dopo 9 anni di vittorie, 9 anni di soddisfazioni per i nostri tifosi, abbiamo creato qualcosa di difficile da emulare e questo ce lo vogliamo tenere stretto, perchè vincere per 9 anni vuol dire che fai qualcosa di epico. Detto questo complimenti all'Inter che ha vinto lo scudetto però la Juve si rialza sempre e noi lo abbiamo fatto stasera e continueremo a farlo".