Marchisio: “Siamo caduti ma ci siamo sempre rialzati scrivendo la storia”

La Juventus ha perso l'ennesima partita di questo disastroso inizio di stagione: i bianconeri infatti sono stati sconfitti ieri sera dal Maccabi Haifa nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League, facendo registrare la terza sconfitta in quattro partite. Una situazione mai capitata dalle parti di Torino, e che ha, ancora di più, palesato tutti i limiti della formazione bianconera, che in questo inizio di stagione sta clamorosamente faticando.

Ieri sera, dopo la sconfitta in Israele, il Presidente AndreaAgnelli è andato davanti ai microfoni ad assumersi le sue responsabilità, parlando di come la squadra deve cercare di uscire tutta insieme da questa situazione. Una situazione difficilissima, della quale ha voluto dire la sua anche l'ex calciatore dei bianconeri Claudio Marchisio: attraverso un post sulla sua pagina Instagram il giocatore ha parlato della situazione della squadra di Allegri, cercando anche di difenderla e di guardare in avanti.