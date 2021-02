Marchisio: “Ma su Cristiano? Al ritorno sarà un’altra Juve, per il resto…”

TORINO – Ieri sera la Juventus è tornata a calcare il prestigioso palcoscenico della Champions League ma la nottata per i bianconeri è stata amare e non positiva come previsto. Gli uomini di Andrea Pirlo sono infatti usciti sconfitti dal Do Dragao dal Porto, che nello stadio di casa si è imposto per 2-1 grazie alle reti di Taremi e Marega, alle quali ha risposto il gol di Federico Chiesa, che ha aumentato le speranze di rimonta della Juventus in vista della gara di ritorno.

I bianconeri hanno sbagliato totalmente l’approccio alla gara, concedendo dopo pochi secondi di gioco il gol del vantaggio ai padroni di casa, con Taremi che ha approfittato di un appoggio sbagliato di Bentancur verso Szczesny firmando il vantaggio dei lusitani. La Juventus non è riuscita poi a ribaltare il risultato nel corso della prima frazione, subendo il secondo gol all’inizio della ripresa, con Marega che ha approfittato di un brutto posizionamento della difesa juventina mettendo a segno il secondo gol. La Juventus è riuscita a rispondere solo al minuto 82, con Federico Chiesa che ha approfittato della palla di Rabiot, autore di una bella incursione sulla fascia destra.

La partita di ritorno dei bianconeri dovrà quindi essere totalmente diversa da quella di ieri sera, con un approccio che dovrà portare la squadra di Andrea Pirlo a ribaltare il risultato per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. La partita di ieri sera è stata seguita anche dall’ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio, che dopo aver visto la sua ex squadra essere sconfitta, ha affidato al suo profilo Twitter il commento della sfida. Questo il cinguettio apparso al termine della partita sul profilo del Principino.

“Stiamo buoni, ma su Cristiano?????????? C’è il ritorno, ci sarà un’altra Juve. Anche perché in questa partita dobbiamo ringraziare solo il gol di Federico Chiesa. Il resto…”