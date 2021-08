Marchisio: “La Juve deve ritrovare identità, scelta di Allegri corretta”

L'ex centrocampista ha parlato

La Juventus ha iniziato la preparazione della prossima stagione alla Continassa , con Massimiliano Allegri che da lunedì ha la squadra al completo: agli allenamenti non prenderanno più parte gli Under 23 e i Primavera, con i bianconeri che hanno iniziato a fare sul serio in vista dell'inizio del campionato. Due amichevoli separano la Juventus dall'inizio della Serie A, la cui prima giornata li vedrà giocare contro l'Udinese: il Barcellona domenica e l'Atalanta la settimana prossima saranno gli ultimi due test prima di fare sul serio, con Allegri che vuole riportare lo Scudetto a Torino.

"Credo la Juve debba ritrovare un po' di identità. Con Sarri ha vinto il campionato ma in Champions non è andata bene e quest'anno, pur avendo vinto due Coppe, non è andata come probabilmente si sperava. La scelta Allegri è corretta, la Juve ha sempre una grandissima rosa e tornerà a giocarsi una grande Champions, che è qualcosa di magico e unico. Quando c'è una gara di Champions, l'attesa e la musica, ti regalano sempre grandi energie. Io mi auguro che l'onda lunga della vittoria dell'Europeo possa riversarsi anche sui nostri club. Abbiamo vissuto un anno dove i giocatori hanno giocato tante partite dopo un contesto difficile e ci saranno giocatori stanchi, non sarà per niente semplice anche perché dopo ci sarà il Mondiale. Rivedere le due squadre di Milano, l'Atalanta e la Juve, in Coppa fa bene, e ci auguriamo che le italiane possano fare un grande percorso".