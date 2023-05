Marchisio svela: “Ritorno alla Juve? Nessun contatto al momento”

Claudio Marchisio , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW a margine di un evento. Ecco le sue parole: "Giovani? Andiamo ad analizzare ciò che stiamo vedendo dico che ci sono sì dei giovani, tipo Miretti, Iling e Barbieri. su Fagioli dico che ha la stessa età di Kvaratskhelia, che ha fatto vincere lo Scudetto al Napoli. Un talento così dovrebbe sbocciare prima, ma a lui è stato fatto fare un percorso diverso. Purtroppo nei grandi club, e io ne sono stato un esempio, c'è bisogno di una crisi per puntare sui giovani. Indossando la maglia della Juve in una stagione difficile hanno dimostrato di avere il carattere per portarla, questo è un aspetto positivo. Spero possano crescere ancora e diventare importanti anche per la Nazionale.

Ritorno alla Juve? Sono argomenti di quando le cose non vanno bene. Per me qualsiasi ex che vuol tornare alla Juventus vuole dare il proprio contributo operativo, non essere soltanto per immagine. Siamo in un momento dove ci sono dei professionisti all'interno della società per gestire questo aspetto e quello che potrà accadere. Serve avere fiducia, io comunque non ho mai avuto alcuna chiamata con la società. Detto questo, se ci dovesse essere bisogno io sarei sempre disponibile, ma il mio discorso non riguarda solo me ma tutti gli ex, serve avere voglia di lavorare davvero per questa maglia.