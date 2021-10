Claudio Marchisio contro l’Inter: le più belle del Principino

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha celebrato l'ex numero 8 e le sue grandi prestazioni contro i nerazzurri

redazionejuvenews

Continua l'avvicinamento a Inter-Juventus da parte della squadra bianconera, che attraverso il suo sito internet ha ricordato le sfide di Claudio Marchisio contro i nerazzurri.

"Le sfide tra Juventus e Inter sono state avvincenti sin da quando Marchisio bambino le viveva da protagonista, come testimonia un video dove lo si vede scartare mezza difesa nerazzurra e segnare con un calibrato pallonetto. Da adulto Claudio ha realizzato la sua rete più iconica all'Olimpico. Ma anche a San Siro il Principino ha vissuto momenti fondamentali del suo bellissimo percorso.

LA PRIMA VOLTA

La prima volta di Marchisio a San Siro è nel campionato 2008-09. Claudio inizia dalla panchina, per la verità, ma un infortunio del portoghese Tiago al quarto minuto induce mister Ranieri a metterlo in campo. Il suo inserimento è immediato, come testimonia la completezza della partita disputata, che lo vede eccellere tanto nella fase di recupero quanto nella proposta in avanti. Marchisio inventa il maggior numero di assist nella Juventus, dimostrandosi una mezzala dallo sguardo verticale.

GLI ESTREMI

La migliore stagione dell'Inter, la peggiore per la Juve. Il 2010 è l'anno degli estremi e la sfida di Milano non può che vedere i padroni di casa vincere 2-0. É anche da partite come queste che si forgia il carattere dei combattenti. Il momento della svolta è vicino: tanto negli incontri a San Siro, quanto e ancor più nell'andamento complessivo delle stagioni, con il passaggio dall'egemonia nerazzurra a quella – ben più lunga – della Juve di Marchisio.

LO SCATTO TRICOLORE

Siamo solo al girone d'andata, ma l'exploit di Marchisio in Inter-Juventus del 2011-12 ha già un sapore tricolore. Lo è per due motivi: va a sancire il nuovo vantaggio bianconero, immediatamente dopo il pareggio di Maicon alla rete di Vucinic. Tanta forza non può che stare dentro una squadra famelica com'è quella Juventus. In più, il gol - conclusione all'angolino originata da un triangolo con Matri - denota una tale qualità che costituisce un capitale da spendere per il resto del torneo, trascorso dai bianconeri al vertice, mentre i nerazzurri ne sono lontani.

LO SCUDETTO SUL PETTO

Presentarsi a Inter-Juventus con lo scudetto sul petto. Nel 2012-13 succede per la prima volta, poi diventerà una lunga e piacevole abitudine. Qui si vede Marchisio ingaggiare un duello con Antonio Cassano, compagno di avventure in Nazionale, il più vivace della sua squadra in una sfida che vede i bianconeri prevalere per 2-1. A dispetto della foto, anche in questa sfida Claudio si fa valere davanti e nuovamente le statistiche lo segnalano come il migliore uomo assist della sfida.

DAGLI 11 METRI

Marchisio al tiro da fuori area in Inter-Juventus del 2015-16. Una partita che si chiude sullo 0-0, successiva a quella dell'anno precedente dove Claudio firma il suo secondo gol a San Siro. Lo fa dal dischetto del rigore, con un'esecuzione fredda e precisa, spiazzando il portiere. La rete vale il pareggio, quella della vittoria arriverà dal piede di Alvaro Morata." (Juventus.com)