Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sulla prima esperienza da allenatore nell'Academy World Cup.

Claudio Marchisio , ex calciatore della Juventus , ha parlato dell'esperienza dell'Academy World Cup organizzata dai bianconeri, trattando il tema su Instagram.

Un'esperienza nuova per l'ex centrocampista di Madama, che non ha mai intrapreso la carriera da allenatore, dedicandosi a quella da opinionista per Amazon Prime Video e Rai Sport.