Marchisio ricorda Iniesta: “Il tuo calcio l’ottava meraviglia del mondo”

La Juventus ha vinto sabato sera la partita contro la Lazio, che le ha consentito ai bianconeri di dare seguito alla vittoria contro lo Spezia, e di prepararsi al meglio per la sfida in programma domani sera. All'Allianz Stadium di Torino arriverà infatti il Porto, per giocare la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League : i lusitani arrivano a Torino forti del risultato di 2-1 maturato nella partita di andata, con i bianconeri che non hanno possibilità di errore. La Juventus dovrà infatti partire subito forte domani sera, e non concedere il pallino del gioco ai lusitani, in una partita che dirà molto del proseguo della stagione bianconera.

Dopo essersi riposato contro la Lazio, la Juventus potrà contare su di un Cristiano Ronaldo carichissimo: il portoghese si esalta in queste serate, e anche domani è pronto per guidare i suoi compagni alla rimonta. La partita di domani potrebbe anche vedere il ritorno in campo di Arthur dal primo minuto, dopo che il brasiliano ha giocato qualche minuto contro la Lazio sabato sera. Pirlo ritroverà anche altri infortunati domani, con Chiellini e Bonucci che dovrebbero rientrare anche loro dal primo minuto, e che sono in ballottaggio con De Ligt e Demiral, viste le condizioni precarie in cui rientreranno i due centrali. Il tecnico bresciano dovrà poi fare a meno di Danilo, squalificato, e Bentancur ancora con il COVID, oltre che di Paulo Dybala ancora alle prese con il suo infortunio. Il centrocampo dovrebbe vedere quindi Arthur e Rabiot centrali, con Chiesa da un lato e il ballottaggio tra McKennie, Ramsey e Bernardeschi sulla fascia opposta. In attacco poi la coppia formata da Morata e Cristiano Ronaldo, con l'intesa tra i due che sarà fondamentale per scardinare il muro lusitano.