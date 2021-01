Marchisio esulta dopo il 3-1 di San Siro: “Tassello importante per la scalata”

TORINO- La Juventus continua la sua scalata verso il primo posto in classifica, alla ricerca del tanto agognato decimo scudetto consecutivo. I bianconeri, dopo il 4-1 all’Udinese allo Stadium di domenica scorsa che ha inaugurato il nuovo anno, continuano il 2021 sulla buona strada, espugnando San Siro con il risultato di 3-1. Ronaldo e compagni, grazie alla doppietta messa a segno da Federico Chiesa, e al gol finale di Weston McKennie, hanno posto fine all’imbattibilità del Milan, che in Serie A durava da ben 10 mesi, frenando allo stesso tempo in classifica la squadra di Pioli, ora lontana solamente 7 lunghezze. Tanti i complimenti arrivati all’indirizzo della squadra di Andrea Pirlo, tra i quali quelli di un ex compagno di squadra del “maestro”: Claudio Marchisio. L’ex numero 8 juventino, protagonista dell’inizio del ciclo di successi iniziato nel 2011/12, ha voluto complimentarsi con tutta la squadra per l’importante successo, in particolare con Federico Chiesa, vero e proprio mattatore a San Siro:

Questo il suo messaggio: “Un tassello importante per la scalata che tutti gli juventini sognano. Grande vittoria,costruita durante tutto il match. @federicochiesa super! #TilltheEnd”. Ma questo Gennaio di fuoco è appena iniziato. I campioni d’Italia sono attesi domenica dalla gara con il Sassuolo, prima di affrontare anche l’Inter in campionato, oltre al Genoa in Coppa Italia e al Napoli in Supercoppa Italiana.

