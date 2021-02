Marchisio esalta Mbappè: “Lui top, noi tutti meno top”

TORINO – Quella che è appena iniziata sarà una settimana decisiva per la Juve e soprattutto per le sorti del proseguo della stagione che, potrebbe rivelare clamorosi colpi di scena da qui al termine. I bianconeri saranno infatti chiamati a riscattare la sconfitta di Napoli a partire gia dalla delicata trasferta di questa sera, dove ad attenderli ci sarà il Porto allo stadio Do Dragao, in quella che sarà la prima delle due sfide tra le due squadre, valide per il passaggio ai quarti di finale della Champions League. Juve che dovrà fare a meno delle pesanti assenze di Arthur e Juan Cuadrado, con quest’ultimo che ne avrà per almeno 20 giorni ma che, potrà contare sul rientro di Paulo Dybala. Il 10 bianconero si accomoderà sicuramente in panchina, pronto ad entrare a gara in corso per ritrovare quei minuti nelle gambe e quella continuità che fino a questo momento è venuta a mancare a causa dei troppi stop subito dall’argentino. Ecco perchè ci si affiderà completamente a Cristiano Ronaldo, trascinatore indiscusso di questa squadra e che ha come obiettivo quello di portarla sul tetto d’Europa, sin dal primo giorno in cui ha messo piede sotto la Mole.

Ma per farlo, bisognerà fare i conti anche con l’indemoniato Psg di Killian Mbappè che, ieri ha letteralmente strapazzato il Barcellona eliminandolo quasi definitivamente dalla competizione, grazie alla sua prima tripletta al Camp Nou. In tantissimi hanno voluto esaltare le gesta del francese e tra questi, anche l’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, il quale ha risposto sotto ad un post dedicato proprio all’Enfant Prodige nella pagina social ‘Cronache di Spogliatoio”, commentando ironicamente ‘alla Demiral’: “Quante belle storie regala questo sport. Purtroppo anche altre meno belle e di poco esempio. Ma stasera, e non solo stasera Killian Mbappè top, lui top, noi tutti meno top”.