Marchisio: “Comunque sarà, sempre e per sempre forza Juve”

E' tempo di riflessioni in casa Juve dopo la clamorosa e inaspettata sconfitta contro il Benevento di Filippo Inzaghi che, mette definitivamente la parola fine alla lotta scudetto dei bianconeri, salvo eventuali suicidi da parte dell' Inter di Antonio Conte. Ma quel che piu preoccupa dalle parti della Mole, è che con ogni certezza la sconfitta contro i campani ha segnato anche la fine di un ciclo, durato per ben 9 lunghissimi anni in cui la Vecchia Signora ha stracciato tutti i record che erano stati stabiliti precedentemente. Nella giornata di ieri ha continuato a piovere sul bagnato dalle parti della Continassa perchè si sono fatti sentire a gran voce anche i sostenitori di fede juventina, puntando il dito contro società e giocatori, invitandoli a fare di piu. Ma è proprio in questi momenti che bisogna restare uniti e supportare la squadra in un momento cosi delicato.

Lo ha capito l'ex bandiera di questo club Claudio Marchisio, il quale ha scelto la via dei social per dimostrare l'ennesimo gesto di amore rivolto alla sua adorata Juve. Il Prin cipino infatti, ho postato una foto che lo immortala con la maglia bianconera addosso, commentandola poi cosi: "Comunque sarà, sempre e per sempre fino alla fine forza Juve". La speranza è quella di far tornare quel clima di unione e di ilarità per poter risanare tutte le ferite subite in questa stagione, in modo tale di non incappare negli stessi errori nella prossima annata.