Marchisio: “Complimenti al Napoli. Non sempre bel gioco e vittorie coesistono”

La Juventus è attesa domenica a pranzo dalla partita contro l’Atalanta, crocevia di questa ultima parte di stagione per cercare di arrivare nelle prime quattro posizioni. I bianconeri sono infatti in corsa per la finale di Europa League, e con il Napoli che ha vinto lo scudetto ieri sera, hanno come obiettivo il secondo posto, attualmente occupato dalla Lazio.