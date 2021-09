Marchisio: “Ci sono luoghi da cui non me ne sono mai andato. Luoghi in cui so di dover tornare…”

Il Principino ha postato un messaggio di puro amore sui social

redazionejuvenews

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio del big match di Champions tra Juventus e Chelsea, con i bianconeri che vogliono fare l'impresa e battere i Campioni d'Europa in carica. Oltre alla gloria però, ci sono in palio 3 punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per ipotecare il passaggio agli ottavi, ma sappiamo tutti che non sarà affatto semplice e che dovrà scendere in campo la miglior Juventus affinchè questo possa accadere.

Juve che però dovrà fare i conti con le numerose assenze, soprattutto in attacco dove l'unico convocato risulta essere il rientrante Kean. L'infortunio subito da Paulo Dybala ed Alvaro Morata nella precedente sfida di campionato contro la Samp infatti, costringerà la Vecchia Signora a fare a meno della sua coppa di attacco per le prossime due partite almeno. Per l'argentino il rientro è previsto quasi sicuramente nel big match contro la Roma del 17 ottobre, diversa invece la situazione dello spagnolo per il quale i tempi di recupero potrebbero rivelarsi leggermente piu lunghi.

Ecco perchè servirà una prova all'altezza della storia e della tradizione di questa squadra, perche tutti insieme si può compiere il miracolo. A crederci è anche l'ex bandiera del club della Continassa Claudio Marchisio, il quale ha pubblicato un messaggio di puro amore sul suo account Instagram, facendo intendere la sua presenza allo Stadium questa sera. Di seguito il contenuto del post: "Ci sono luoghi da cui non me sono mai veramente andato. Luoghi in cui so di dover tornare. Tornare a sentire. Tornare a credere. Tornare a respirare. Tornare da te. Questa sera come è sempre stato, con voi. Uno di voi". A testimonianza del fatto di quanto sia intenso il legame tra il Principino e la sua amata Juventus, semmai ce ne fosse ancora bisogno.