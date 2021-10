Marchisio celebra Szczesny: “It’s Monday then..”

Il Principino ha postato una foto sul suo account Instagram per celebrare il giocatore polacco

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro la Roma valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri hanno centrato la loro quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle contro Spezia, Sampdoria e Torino centrate prima della sosta. Insieme alla partita con il Chelsea, e con il derby, quella di ieri sera è la terza partita nella quale la Juventus riesce a mantenere la porta inviolata, un grande passo in avanti rispetto all'inizio della stagione dove i bianconeri subivano gol in quasi ogni partita.

La sfida di ieri è stata all'insegna del "Corto Muso" con la squadra di Allegri capace di andare in vantaggio grazie al gol di Kean ad inizio primo tempo, e di gestire il risultato per tutta la partita, senza rischiare mai il pareggio, se non sia rigore parato da Szczesny. La Juventus ha saputo gestire il vantaggio contenendo poi gli attacchi della Roma, con Mourinho che ha finito la partita con tutti i suoi attaccanti in campo ma senza successo, con la retroguardia bianconera che è stata decisiva nel chiudere tutti gli sbocchi offensivi per i capitolini e costringendoli ad un possesso di palla sterile che non ha portato a nulla.

Allegri al termine della partita si è complimentato con i giallorossi, ammettendo avrebbero meritato il pareggio per quanto visto in campo: la Juventus porta comunque alla fine a casa i tre punti, che le consentono di fare un altro salto in classifica verso le prime posizioni. Tre punti che sono arrivati anche grazie alla prestazione di Szczesny, che è riuscito a parare il rigore di Veretout. Dopo le incertezze iniziali il portiere sembra tornato ai suoi livelli, trasmettendo sicurezza a tutto il reparto. Il polacco è stato anche celebrato da Claudio Marchisio, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto di un sorridente Szczesny con la didascalia: "It's monda then..."