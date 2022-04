Marchionni su Dybala: “Il non rinnovo deciso dal fattore economico”

Marco Marchionni, ex calciatore, ha detto la sua sull'operato stagionale della Juventus, con un cenno su Dybala e Vlahovic.

Marco Marchionni, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Dybala: "La Juve negli anni è riuscita a fare a meno di diversi campioni, ma ne ha presi altri per rimpiazzarli. Il giocatore ovviamente non si discute, sul perché non sia arrivato un accordo per andare avanti insieme lo sa con certezza solo chi è dentro l’ambiente, ma non c’è dubbio che il fattore economico sia stato determinante per arrivare a questa scelta. Per sostituirlo ora servirà un giocatore diverso da lui. Zaniolo e Raspadori sono due giovani di grandi prospettive, ma non mi stupirei se i bianconeri decidessero di puntare ad esempio su un esterno puro in estate."