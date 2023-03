Marchionni: “Juve Next Gen molto forte, dobbiamo mettere l’esperienza”

Oggi la Juventus Next Gen affronterà il Novara alle 14:30. Sulla panchina avversaria ci sarà una vecchia conoscenza della Juventus : Marco Marchionni . L'allenatore del Novara infatti ha vestito il bianconero dal 2006 al 2009 . Queste le sue parole sul match: "C’è tanta voglia di vincere. E’ l'ora di dare una soddisfazione ai tifosi anche in casa . Veniamo da partite in casa che sono andate male nei risultati. Con la Pro Vercelli e con il Padova non avevamo fatto male, con l’Albinoleffe sì. Ma è il momento di dare una svolta, bisogna avere prima di tutto un fortino in casa. Ora c’è una grossa opportunità contro la Juve che è sempre la Juve. La motivazione deve essere più alta di quelle nelle altre partite ".

Sfida dalle grandi motivazioni: "Giochiamo per vincere, con lo spirito giusto, con la voglia che in altre situazioni è mancata o magari non si è vista. Dobbiamo mettere la partita sulla strada più congeniale a noi. Giocando in casa devi giocare per vincere come è giusto che sia. Non siamo una squadra che gioca per accontentarsi, altrimenti possiamo avere un effetto contrario".