Marchionni promuove Locatelli: “E’ forte ed ha personalità”

Marco Marchionni, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a RadioBianconera. Ecco le sue parole su Locatelli: "Locatelli è forte, il problema è che nella Juve devi essere sempre al massimo e sempre determinante, le critiche sono dietro l'angolo ma penso che lui debba stare tranquillo perché ha grande qualità, altrimenti non sarebbe lì. Alla Juve l'età conta relativamente perché se indossi quella maglia significa che sei forte, per cui l'esperienza incide relativamente sulla posizione in cui l'allenatore ti schiera.

Io ho iniziato ad occupare quella di Locatelli nella parte finale della mia carriera, ma penso che lui possa tranquillamente ricoprire quel ruolo anche se è ancora giovane. Il ritorno dei tifosi allo Stadium? Il loro apporto è importante e in uno stadio come quello della Juventus te li trovi anche vicini, il che può essere comunque un'arma a doppio taglio, a seconda di come va la partita e la stagione in generale.

Parlando di campo e di come la squadra di Allegri è partita quest'anno, dico che stanno facendo un ottimo lavoro, visti i trascorsi hanno iniziato con il piede giusto ma per arrivare fino a maggio, quando si tireranno i conti, serve la Juve migliore. Per ora si sono giocate poche partite ma penso che i bianconeri siano ben posizionati nella corsa Scudetto".

