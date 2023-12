Marchioni: “Questo Arthur potrebbe servire alla Juventus”

Marchionni ha parlato della stagione positiva vissuta da Arthur: per l'ex bianconero, il brasiliano potrebbe tornare utile alla Juventus

Intervistato da Firenzeviola.it, Marco Marchionni ha parlato del contributo di Arthur alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Per l'ex bianconero, la possibilità del regista di trovare spazio con regolarità avrebbe permesso al calciatore di ritrovare la brillantezza raramente intravista ai tempi della Juventus . Ecco le sue parole:

"Ora Arthur leader della mediana viola? Questo fa capire come ogni stagione sia diversa e come ogni squadra ti faccia rendere in modo differente. Sapevamo quali fossero le qualità del brasiliano, Italiano ha capito che poteva essere determinante nel suo modo di giocare e adesso stiamo vedendo il vero Arthur. Si sta prendendo le sue responsabilità e sbaglia veramente poco. Se lo valutiamo con la Juventus il giudizio è diverso, ma dobbiamo considerare anche la situazione dei bianconeri quando giocava a Torino. Magari oggi darebbe il suo contributo anche con la maglia bianconera. Stiamo parlando di un grande giocatore”.