Marchetti: “Samardzic alla Juve? Operazione simile a quella di Vlahovic”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Ieri la Juve giocava la Coppa Italia, per cui non si registrano sviluppi sul fronte Samardzic, ma il testa a testa con il Napoli c'è e i bianconeri, in ottimi rapporti con l'Udinese, hanno anche il vantaggio di poter lasciare il centrocampista in Friuli fino a giugno.

Certo, c'è anche la possibilità di chiedere un anticipo di cassa, come accadde per Vlahovic, se ci fosse la convinzione che con l'innesto di Samardzic la squadra possa competere per lo scudetto.

Se davanti alle telecamere Massimiliano Allegri dice di essere contento della rosa che ha, in privato un centrocampista lo ha chiesto, perchè oggettivamente la Juventus è corta in quel reparto, ma i soldi di operazioni come Dragusin e Ranocchia non possono bastare".

