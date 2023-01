Marchetti: “McKennie-Leeds è un’opzione che si sta valutando”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla trattative tra la Juventus e il Leeds per Weston McKennie.

redazionejuvenews

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulle ultime trattative di mercato, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "McKennie-Juventus? Sì, è un’opzione che si sta valutando. La prima cosa bisogna capire che tipo di offerta possa presentare il Leeds, che ha una proprietà americana con diversi centrocampisti americani in rosa e ci sta che possa pensare a McKennie. Bisognerà vedere cosa farà la Juventus, perché l’americano non è un fenomeno ma sicuramente è un elemento utile che può giocare in vari ruoli e che sta dando una mano ad Allegri".

Su Skriniar e la Fiorentina: "Lo avevamo detto che Skriniar aveva detto no all’Inter. Lo abbiamo scoperto ieri con un timing particolare, penso sia la prima volta che un agente parli durante la partita di un suo assistito. Skriniar poi è stato decisivo in negativo ieri, per questo penso sia stato un timing particolare. Era scontato che Skriniar fosse finito sul mercato, ora che c’è la certezza del mancato rinnovo l’Inter è a un bivio. Lo tieni fino a giugno o lo cedi subito qualora dovesse arrivare l’offerta dal PSG? L’Inter dovrà fare i conti soprattutto sul possibile sostituto da acquistare al posto di Skriniar.

Da quello che gira e dai rumor che ci arrivano ti direi di no. La Fiorentina lo ha sempre detto, non voleva fare particolari operazioni in questo mercato di gennaio. L’augurio per la Fiorentina e per il calcio italiano è che Nico Gonzalez possa essere il grande acquisto per gennaio".