Marchetti: “L’umore di Kean non è alto. Voleva lasciare la Juventus”

"Kean non può essere al settimo cielo. Avrebbe voluto andare via per giocare di più perché gli spazi alla Juventus si sono ristretti visto che è sbocciato il talento di Yildiz. Lui già partiva dietro rispetto a Chiesa e Vlahovic e adesso le gerarchie della Juventus si sono ridisegnate. Quindi Kean torna a disposizione di Allegri senza alcun problema e alcuna difficoltà. Magari muso lungo si i primi giorni, ma credo che certamente a questo livello di professionismo le delusioni poi si smaltiscono in fretta. E viste le qualità della ragazzo sarà un'arma in più per la Juventus a disposizione di Allegri per la rincorsa all'Inter".