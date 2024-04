Marchetti: “La Juventus ha deciso di cambiare allenatore”

Luca Marchetti ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista il club bianconero vorrebbe optare per il cambio

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Per il giornalista, il club bianconero sarebbe intenzionata a cambiare la guida tecnica della squadra. Ecco le sue parole: “Io credo di sì, anche perché poi si aprirebbe un domino ma attenzione anche alle situazioni all’estero. Ci sono tante panchine da sistemare e allenatori che cambiando potrebbero diventare degli obiettivi anche di società come Milan e Napoli. Io credo che ci siano sempre meno dubbi per la panchina della Juve, penso che la Juventus abbia già deciso di cambiare e il nome su cui vuole puntare la dirigenza sembra essere Thiago Motta".