Marchetti: “La Juventus dovrà intervenire su due grandi centrocampisti”

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato delle prossime strategie di mercato della Juventus. Ecco le sue parole: "Non c’è dubbio, a livello proprio numerico perché manca Pogba e potrebbe mancare Rabiot. Servono due giocatori importanti, rimangono validi i nomi di Ederson e Koopmeiners fatti a gennaio ma ce ne sono anche altri. Bisognerà poi vedere che idee avrà la Juventus e conterà il discorso allenatore. C’è un altro indicatore importante in casa Juventus che è il monte ingaggi, l’obiettivo è mantenere la competitività, magari anche alzarla, ma abbassando il monte ingaggi. Rabiot ad esempio è un caso complicato, perché per sostituirlo tra ammortamento e ingaggio un sostituto costerebbe forse di più. I ragionamenti sono su Chiesa, Vlahovic e Szczesny, giocatori che hanno un valore importante e possono essere appetibili sul mercato. In caso di offerte importanti o delle soluzioni vantaggiose la Juventus ci penserà più volentieri a una possibile cessione. È brutto in casa Juventus dover parlare di riassestamento, ma non è da escludere che la Juve non possa vivere un’altra annata con tanti cambiamenti”.