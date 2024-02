Marchetti: “La Juve è l’esempio che chi spende di più non spende meglio”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha analizzato gli investimenti effettuati nel mondo del calcio e in particolare in Serie A. Tra le squadre maggiormente sotto osservazione, anche la Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Quindi intanto non è vero che chi ha speso di più ha speso meglio. Non solo non è detto che ha vinto, ma incrociando i dati si vede che molti degli investimenti non hanno prodotto ricchezza. Ed è questo il vero problema. Aver speso così tanti soldi e continuare a creare un disavanzo nel saldo è pericoloso. Si crea una spirale negativa che chiaramente non aiuta a tenere a posto i conti.