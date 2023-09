Marchetti: “La Juventus non ha l’obbligo di vincere lo Scudetto”

Luca Marchetti , giornalista, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juve . Ecco le sue parole sui bianconeri: "Sconfitta preoccupante con il Sassuolo? Preoccupante ancora no, però possiamo parlare di un incidente di percorso quando non c’era bisogno.

In una stagione senza le coppe giocare con il Sassuolo dopo i turni europei e fare tre errori clamorosi non è da Juventus. Questi giocatori non possono permettersi cali di tensioni così clamorosi. La Juventus quest’anno non parte con l’obbligo di vincere lo Scudetto, ma deve rimanere in corsa per tutto fini alle ultime partite.