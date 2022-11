Marchetti: “La Juventus senza Pogba non ha un riferimento tecnico”

Luca Marchetti, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Pogba? Pagano tutti, oggi paga più la Juve perché lo ha perso per più partite facendo un semplice conto matematico. Senza Pogba la Juventus non ha un punto di riferimento tecnico in campo, non ha un punto di riferimento nello spogliatoio e non ha il colpo da 90 messo a segno in estate. Pogba non ha mai rivisto la Juventus, per la Juve fa male.