Marchetti: “La Juventus punta Paredes dopo Milik”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando di Milik e Leandro Paredes.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus intanto ha scelto l’attaccante e sarà Milik. Una scelta che ha radici profonde (vi ricorderete che l’attaccante polacco era stato al centro di un estenuante braccio di ferro con il Napoli proprio per andare alla Juventus) e che ha avuto anche una gestazione piuttosto lunga, che ha vissuto varie fasi. All’inizio, quando la Juventus ha cominciato a cercare l’attaccante il nome preferito in assoluto era Morata: un giocatore in grado di poter fare sia l’attaccante centrale al posto di Vlahovic, che l’attaccante esterno in un 433".

Su Morata: "Ma Morata, seppur inseguito, è sempre stato considerato incedibile dell’Atletico. Così la Juve ha provato a vedere il mercato internazionale per capire se un giocatore con quelle caratteristiche fosse disponibile e abbordabile. La mancanza di materiale e la necessità di andare a stringere su un giocatore, soprattutto sull’esterno, ha fatto in modo di poter arrivare a Kostic. A quel punto la necessità è cambiata: non più uno che potesse fare esterno (dove Kostic è bravissimo) e centrale, ma uno che potesse fare sia il vice Vlahovic che la spalla del numero 9 juventino. E così ecco che tra le tante ipotesi prese in considerazione resistevano prioritariamente Depay e Milik".

Su Paredes: "La Juve ritiene che con questa scelta, incastrando anche altre uscite, ci sia ancora la possibilità di arrivare comunque a Paredes, magari senza una cessione eccellente. Non sarà facile, anche perché il PSG finora non ha mai aperto al prestito. Ma la fine del mercato si avvicina e le situazioni (come abbiamo imparato) possono cambiare da un momento all’altro. Con Milik (e con Kostic) la Juventus certamente acquisisce forza e peso in avanti, con Paredes avrebbe quell’ordine, quella verticalità e quella possibilità di cambiare passo che ora non ha".