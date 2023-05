Marchetti: “La Juventus a Bologna non ha giocato male. Su Giuntoli…”

Non si sono viste le cose per cui la Juve e Allegri vengono criticate. Sicuramente il non aver dato un’identità a questa Juve è il problema principale per Allegri, poi sarà la società a dedurre le conclusioni. Una società che, in questo momento, è molto frastagliata.

Penso che se ci sia un dirigente da corteggiare oggi non può non essere Giuntoli. Se devi pensare a un dirigente per cambiare il tuo pensi a uno che vince, e oltre a Giuntoli per questo si potrebbe pensare a Massara. Non so se la Juve ha già messo in piedi un discorso per ristrutturare la sezione sportiva, però c’è da considerare la squalifica di un anno e sei mesi di Cherubini. La Juventus ha parato il colpo con nomine interne, non penso che si andrà avanti con questa soluzione. Giuntoli è l’uomo giusto? A Napoli sei il padrone e c’è una grande riconoscenza da parte sua per De Laurentiis. Fossi in lui in caso di chiamata sarei veramente indeciso".