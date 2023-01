Marchetti: “La Juventus prova a ripartire, una nuova era”

Al netto del tifo e di come la si pensi in merito alla vicenda processi, ci sono a prescindere degli spunti di riflessione interessanti sul futuro del calcio che non possono essere ignorati. Si deve assolutamente aprire un confronto e proporre soluzioni per non rischiare la polarizzazione estrema, per non rischiare che la famosa generazione Z non si interessi al calcio. Per offrire delle soluzioni al calcio italiano che vive in un momento di recessione economica e che da due Mondiali non riesce a qualificarsi".