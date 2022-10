Marchetti: “La Juventus adesso dovrà dimostrare di essere guarita”

Luca Marchetti, giornalista, ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Maccabi Haifa, parlando anche di Adrien Rabiot.

redazionejuvenews

Luca Marchetti, giornalista, attraverso il suo editoriale su tuttomercatoweb, ha parlato anche della Juventus. Ecco le sue parole: "Si affronteranno già in campionato. Juve e Milan. E si presentano con un umore diverso, ma con una motivazione che nonostante l’umore potrebbe essere identica. Almeno a sentire le parole degli allenatori a fine partita. Se da una parte Pioli non può che certificare gli errori, in una gara comunque complicata per la sua squadra, pone già il traguardo alla partita di campionato. E lo stesso orizzonte ce l’ha Allegri. Non può “bastare” la doppia vittoria consecutiva, con 3 gol realizzati soprattutto perché il livello continua ad alzarsi. Bologna, Maccabi e Milan. E’ li che la Juventus dovrà dimostrare di essere guarita".

Sul Milan: "La sconfitta di Londra, è l’unica delle italiane in questo turno di Champions. E non era un turno semplice anche per lo stato di salute delle altre, soprattutto dell’Inter che è riuscita ad alzare la testa nel miglior modo possibile. Il Milan anche avrebbe avuto bisogno di un miracolo, bisogna essere lucidi nell’analisi. Andare a giocare contro il Chelsea a casa loro senza 3/4 titolari in difesa significava dover fare una partita perfetta".

Ancora sui bianconeri: "Sono servite (le assenze) a spiegare non una sconfitta ma il momento della Juventus. Ora che piano piano stanno rientrando la Juve acquisisce fiducia, metri, tiri e gol. Ha ripreso fiducia Vlahovic che ha segnato per la seconda partita di fila (ne avrebbe segnati due, uno annullato, ne avrebbe potuti segnare anche altri ed è stato lui il primo ad essere amareggiato). E’ tornato protagonista Rabiot (che tutti criticano ma che lo scorso anno Allegri ha praticamente fatto giocare sempre). Ma soprattutto abbiamo visto Di Maria: 3 assist, tanto per gradire. Per la prima volta in stagione gioca 90 minuti e ha letteralmente inventato traiettorie. Un piede straordinario, una personalità strabordante".