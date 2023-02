Marchetti: “Da 20 anni Inter, Juve e Milan non facevano mercato”

Luca Marchetti , esperto di calciomercato , ha rilasciato delle dichiarazioni su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: "E’ stato, almeno per l’Italia, il mercato più povero, almeno nell’epoca recente. Per arrivare a una spesa minore, a gennaio, bisogna tornare indietro di 20 anni. Inter, Milan e Juventus (se escludiamo dai radar l’acquisto di Vasques, oggi terzo portiere in rossonero) non hanno fatto operazioni in entrata. Il Napoli primo in classifica ha preso il secondo portiere (Gollini) e la riserva del proprio capitano.

Hanno tenuto banco le trattative saltate (Zaniolo, Skriniar e in parte Amrabat), hanno movimentato il mercato soprattutto le squadre in fondo alla classifica, quelle che avevano bisogno di muovere e muoversi, per cambiare faccia e cercare di inseguire un sogno che ora sembra proibitivo. E’ stato il mercato che probabilmente ha segnato la supremazia totale della Premier. La Premier, secondo transfermarkt, ha speso 830 milioni di euro, in questa sessione. In Italia si sono spesi 31 milioni di euro. Vale la pena ricordare che in questi conti non ci sono gli obblighi di riscatto (che si verificheranno in seguito) ma non cambierebbe molto. La distanza resta comunque abissale. E il problema, perché di problema si tratta, per l’Europa è che non è che l’Italia sia l’eccezione. In Francia spesi 127 milioni di euro, certamente di più: ma con un saldo positivo di 70. In Bundes spesi 67 milioni, in Liga come noi: 31. L’acquisto più caro in Italia è stato Ilic: 16 milioni più bonus, da parte del Torino (prestito con obbligo) che fino all’ultimo è stato in ballottaggio con una società estera (Marsiglia). Le cessioni più importanti sono quelle di Traoré (dal Sassuolo al Bornemouth per una cifra totale di 30 milioni di euro circa) e di Kiwior (dallo Spezia all’Arsenal), per 25 milioni.