Marchetti: “Ad ora la Juventus non può prendere Lukaku”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua a tuttomercatoweb sulla Juve. Ecco le sue parole: "Stessi interrogativi per la Juventus che dice a tutti che non può comprare e che venderebbe invece, se l’affare fosse remunerativo. E allora perché continua a pensare a Lukaku, corteggia Berardi e blocca Morata? E’ in previsione una cessione? Che si sappia no, almeno non una importante. Ma se dovesse cambiare qualcosa all’improvviso la Juve vuole farsi trovare pronta per fare l’affare. Ecco perché si parla di Tizio se si vende Caio. Dove per Tizio e Caio si intendono Morata e Kean. Ma ancora di concreto non c’è nulla.