Marchetti: “La Juve fa una partita delle sue, in attesa della giustizia”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla prestazione della Juventus contro il Lecce, parlando anche della Champions.

redazionejuvenews

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua su TMW sulla Juventus. Ecco le sue parole: "A cominciare dalla zona Champions che ogni settimana, anzi ogni giornata, regala variazioni d’umore (e di classifica) importanti. E che ora cominciano a pesare come macigni, visto che mancano sempre meno giornate. Le frenate del Milan e della Roma, sono dure da digerire. Pioli è stato duro con i suoi, per atteggiamento. Ha parlato di partita determinante per il cammino del Milan ed ha ragione. Viene da chiedersi se le tante turnazioni, con giocatori che non sono sembrati al top e con alcuni che in questa stagione non hanno mai veramente ingranato, non sia stato eccessivo. E’ vero che ci sono tante partite da giocare, che bisogna tenere tutti sulla corda, che la forza del Milan (soprattutto nella passata stagione) è stata proprio il gruppo.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 5 partite (contro il Lecce) e in questo momento questi punti persi rischiano di essere davvero troppo difficili da recuperare. Ora la partita contro la Lazio diventa fondamentale. Alla Roma invece Mourinho se l’è presa con l’arbitro (come atteggiamento) e con la società (che non tutela la squadra, sempre sul tema arbitrale). Le dichiarazioni sono pesanti, nuove da parte di un allenatore (almeno a nostra memoria, così a caldo), come sicuramente è pesante la situazione degli infortunati che in questo momento stanno falcidiando la rosa. E in questo momento in cui (vista la semifinale) ci sarà bisogno di ogni goccia di energia, le assenze saranno importanti, indipendentemente dal valore. E la partita con l’Inter per i giallorossi sarà importantissima, con dei ricaschi anche sulle altre concorrenti alla qualificazione in Champions. Il “secondo tempo” della sfida fra Roma e Milano sarà ancora una volta elettrizzante.

Il gruppone rimane, la Lazio riesce a mantenere le distanze con una partita tosta, compatta. Con grande qualità nella prima mezz’ora con grande ordine nel finale, al cospetto di un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine, con un piccolo/grande caso Immobile da dover gestire per Sarri. L’Inter è quella che guadagna da questo turno infrasettimanale. Non solo punti facendo un bel balzo in avanti, ma gol e morale. Torna al gol Dzeko, continua a segnare Lautaro, trova convinzione e carattere. Addirittura in qualche caso lasciando la sensazione che stesse esagerando. L’Inter ora sembra aver ritrovato le sue certezze, nel momento più caldo della stagione. Ritrova i suoi automatismi, ritrova i suoi protagonisti. E ora arrivano i veri test: Roma e Euroderby. La Juve fa una partita delle sue: vince. Torna al gol Vlahovic, rimane lì in attesa delle decisioni della giustizia sportiva. Con quella dose di orgoglio necessaria in questa fase".