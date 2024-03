Marchetti: “Allegri dà garanzie alla Juve ma se ci fosse un’opportunità…”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Luca Marchetti ha parlato del futuro della panchina della Juve : " La valutazione che viene fatta su Allegri non può avvenire di partita in partita ".

"I sondaggi fatti con altri allenatori non sono necessariamente indicativi - ha continuato -, vengono fatti per non trovarsi con il cerino in mano. Se c'è l'opportunità di andare a prendere un allenatore con cui aprire un ciclo diverso e più lungo, allora la società può pensare a un cambio tecnico".