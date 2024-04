Marchetti: “Futuro Allegri? Dipende tutto dalle decisioni di Giuntoli”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Allegri sì o Allegri no. Se dipendesse dal rinnovo, il rapporto si interromperebbe. Il futuro la Juve vorrebbe cambiarlo e sullo sfondo rimane sempre Tiago Motta. Che piaccia a Giuntoli non ci sono dubbi, come è nota la non soddisfazione per la seconda parte di stagione della squadra. Il dt bianconero dovrà decidere: è stato lui l’unico nominato nella lettera di John Elkann agli azionisti Exor. Thiago Motta non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il Bologna si guarda intorno, ma non affonda con nessuno perché spera nella permanenza dell'attuale tecnico".