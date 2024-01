Marchegiani: “La Juve vince con fatica, ma i giocatori non ne risentono”

Luca Marchegiani ha parlato dell'interpretazione dei giocatori della Juventus delle partite della stessa squadra bianconera in campionato

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato i risultati ottenuti dalla Juventus in questa prima metà di stagione. Ecco le sue parole: "Sicuramente l'atteggiamento della Juventus in questo momento sta pagando e i risultati aiutano a sopportare meglio dei momenti delle partite in cui ti diverti meno e fai dei sacrifici. I risultati hanno creato la forza del gruppo".