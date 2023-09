Marchegiani: “Juve e Lazio per il 4° posto. Inter più forte di Napoli e Milan”

Dopo i successi di Lazio e Juve (rispettivamente a quota 3 e a quota 7 in classifica), al Club di SkySport l'ex portiere biancoceleste ha detto la sua sul momento delle due squadre che si affronteranno dopo la sosta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco le sue dichiarazioni: "Io penso che l'Inter sia la squadra più forte, vedo Milan e Napoli dietro, Juventus e Lazio per il quarto posto. La Lazio? Le prime due partite erano state deludenti, c'era un ritardo nell'integrare i nuovi, Rovella che secondo me diventerà un giocatore importante per il momento non ha spazio. La Lazio però parte da un secondo posto meritato l'anno scorso e da un mercato che sulla carta l'ha rinforzato".