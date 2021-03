Marcelo: “Io e CR7 insieme? Presto”

Il commento del difensore brasiliano

A proposito di Juventus, dopo la vittoria in casa del Cagliari, con tripletta di Cristiano Ronaldo, ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa: "L'approccio è stato ottimo ed era importante partire dopo il piede giusto dopo la mancata qualificazione dell'altra sera. Sul 3-0 sono mancate un po' di energie sia fisiche che mentali, ma la partita era al sicuro. Ora cercheremo di fare un'impresa, pensando solo a noi stessi e cercando di vincere tutte le partite. Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra, perché non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza in tutto il gruppo, ma ha reagito da campione con una tripletta. Danilo? È un giocatore intelligente e in ogni parte del campo riesce a fare la sua partita. Lo abbiamo provato a centrocampo ed eravamo sicuri che potesse fare bene. Kulusevski? Ha tanta qualità per farsi trovare a disposizione anche in fase di costruzione e credo che in futuro potrà giocare anche in mezzo".