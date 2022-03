Marani: “La Juventus si è intestata un posto fra le prime quattro”

Matteo Marani, giornalista, ha analizzato la partita della Juventus e la corsa Scudetto, sempre più complicata.

redazionejuvenews

Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Tuttosport, riguardo il tema della Serie A e del momento positivo della Juventus, quarta in classifica ma ancora in lotta per lo Scudetto, visto il rallentamento delle prime tre davanti nella ultime settimane di campionato. Il giornalista si è soffermato prevalentemente sul filotto di risultati utili consecutivi, visto che la Juventus non perde da più di tre mesi, proprio dalla partita con l'Atalanta all'Allianz Stadium, quando i nerazzurri sconfissero la Vecchia Signora con la rete di Duvan Zapata.

Ecco le parole di Marani: "La Juve sale ancora. E' la terza vittoria di fila ed è soprattutto il decimo successo in 15 partite chiuse senza sconfitte. Il 27 novembre, la squadra di Allegri cadeva contro l’Atalanta, lanciata allora verso l’alto. Sembrava la fine di tutto, invece era l’inizio della risalita. Da quel sabato, la Juventus non ha più perso, ha superato di slancio proprio l’Atalanta e si è ormai intestata un posto assai probabile fra le prime quattro della classifica. Ma non sarà per forza il quarto, adesso."

Marani si sofferma poi sui punti lasciati per strada dai bianconeri, soprattutto il pareggio del derby, infatti con un paio di punti in più la Vecchia Signora sarebbe al momento terza in classifica, a meno cinque dal primo posto, posizione occupata dal Milan: "Prima che Inter e Napoli scendano oggi in campo a Verona e sul campo del Toro, due appuntamenti non semplici né scontati, la Juve si gode un distacco ulteriormente ridotto. E' a un punto dal Napoli e a due dall’Inter, che oltre alla gara di oggi manca del recupero contro il Bologna. Difficile mettere giù statistiche e calcoli con le giornate sfalsate, ma simbolicamente la Juve per qualche ora è a una vittoria in meno da chi la precede. Con i punti lasciati nel derby, sarebbe già lì".