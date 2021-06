Marani: “Donnarumma tra i 3 migliori portieri al mondo, ma vicenda con PSG sgradevole”

Il giornalista ha parlato

Matteo Marani, giornalista, ha parlato negli studi di Sky Sport della vicenda Donnarumma, portiere a cui era interessata anche la Juve: "È un campione, anche dal punto di vista della mentalità: è tra i migliori tre portieri al mondo. Lui è nato per quel ruolo lì, è nato per essere il numero uno in tutti i sensi. La vicenda col PSG non è stata bella, piacevole, con errori anche abbastanza grossi. Non so quanto determinati da Donnarumma e quanto dal procuratore, ma è stato lui a scegliere Raiola. In assoluto, mi sembra una vicenda sgradevole per come si è sviluppata".