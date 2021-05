Marani: “Allegri deciderà il futuro di CR7”

Matteo Marani ha rilasciato delle dichiarazioni

Matteo Marani ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, dove ha analizzato la situazione che sta vivendo in questo momento la Juve. Con il ritorno di Allegri infatti, la permanenza di Ronaldo potrebbe essere piu solida rispetto a qualche giorno fa, ma comunque non del tutto scontata.

"Non so se è una vittoria della Juventus. Hai fatto il giro dell'universo e sei tornato a due anni fa. Si torna all'uomo che dà massime garanzie, ieri ho detto che chi fosse riuscito a prendere Allegri, avrebbe fatto il colpo. Chi l'ha preso si mette a riparo da ogni critica. Simone Inzaghi è un eccellente allenatore, ma è certo che la differenza tra Allegri e Inzaghi c'è perché Inzaghi non ha vinto quanto Massimiliano Allegri. Ronaldo? Si è detto che fosse uno di quelli a votare per l'uscita di Allegri. Adesso pensare che il destino passa da Allegri, mi sembra un racconto nel racconto".