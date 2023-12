Marangon: “La rosa del Napoli è superiore a quella della Juventus ma…”

Intervenuto a Radio Marte, Luciano Marangon ha parlato di Juventus e Napoli, prossime avversarie in campionato. Per l'ex calciatore degli azzurri non ci sarebbero dubbi sulla superiorità tecnica dei calciatori della squadra partenopea. Eppure, ci sarebbero altri fattori da tenere in considerazione. Ecco le sue parole: