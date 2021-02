Mantovani: “Federico ed Enrico Chiesa non giocano allo stesso modo, alcune caratteristiche…”

L'ex presidente della Sampdoria ha parlato

TORINO - Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: "Se vedo similitudini tra Federico ed Enrico Chiesa? So benissimo che uno è figlio dell'altro, altrimenti potresti non rendertene conto. Non giocano nello stesso modo, ma alcune caratteristiche mi fanno sorridere d'affetto. Enrico è uno dei nostri, è ligure, era uno con la rabbia agonistica dentro. Montella? Quella di Vincenzo invece è un'altra storia, ma per me altrettanto bella. Lì feci qualcosa di non troppo carino nei confronti dei cugini, perché c'era la comproprietà tra il Genoa e l'Empoli ma avevo ottimi rapporti, come tuttora, con Corsi. Di presidenti che capiscono così di calcio ce ne sono pochi, ho solo da imparare. Dicevo di Montella, successe che stavamo cercando Protti ma il suo procuratore fece un giochino non troppo carino, e l'alternativa non poteva che essere Vincenzo.